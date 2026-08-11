Ветеран СВО из Бердска потерял ногу, но стал спортсменом и завоевал серебро

45-летний ветеран СВО из Бердска Андрей Петров потерял ногу на фронте, но не сдался и стал спортсменом. В феврале 2023 года он попал под минометную очередь на Луганщине, ему оторвало треть голени. Сослуживцы быстро эвакуировали его, после госпиталей в Белгороде и Санкт-Петербурге мужчине ампутировали ногу. Сейчас он носит протез и недавно перенес реампутацию, сообщает КП-Новосибирск.

Андрей служит старшим лейтенантом в военкомате Бердска, воспитывает двух сыновей и активно занимается спортом. Он играет в волейбол сидя в команде ветеранов с инвалидностью, тренируется дважды в неделю. Также увлекся метанием ножей, на соревнованиях занял второе место. Занимался пулевой стрельбой и стрельбой из лука, но из-за операции от лука временно отказался.

Андрей вместе с другими ветеранами работает с молодежью, судит соревнования. Его старший сын — юнармеец и мечтает о военном училище. Сам ветеран говорит:

— Из-за ранения жизнь не останавливается, нужно двигаться дальше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX