Блогеры купили новую машину пенсионеру из Новосибирска вместо сгоревшего «ВАЗа»

Блогеры Максим Лаврентьев и Игорь Кузнецов подарили машину пенсионеру. Фото: предоставлено Максимом Лаврентьевым

В конце июля в Новосибирске на улице Нижегородской загорелся «ВАЗ-2104». Пожилой владелец стоял рядом и пытался спасти машину, но огонь уничтожил ее. Видео с пожаром разлетелось по соцсетям. На запись случайно наткнулся красноярский автоюрист и блогер Максим Лаврентьев. История тронула его, и он решил помочь, сообщает КП-Новосибирск.

Максим связался с соседкой пенсионера Анной, которая уже организовала сбор средств, она передала семье 86 тысяч рублей. Блогер решил собрать деньги на новую машину. Вместе с другим красноярским блогером Игорем Кузнецовым они объявили сбор и за пять дней набрали 300 тысяч рублей. Нашелся подходящий «ВАЗ» в идеальном состоянии за 250 тысяч. Остаток отдали пенсионеру на страховку.

Блогеры решили не ждать автовоз и сами доехали до Новосибирска на купленной машине. Самое удивительное: номера новой «четверки» оказались с теми же цифрами, что и у сгоревшей — 093. Сейчас автомобиль оформляют на нового владельца. У пенсионера Юрия Елизарова от ожога повреждена рука, но он уже готовится к первым поездкам.

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