«Дипломатия говорит языком поэзии»: SHAMAN получил особенный подарок

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) получил особенный подарок. Ему глава МИД РФ Сергей Лавров подарил сборник своих стихов. Об этом рассказал сам вокалист в своем Telegram-канале.

«Родные! Это тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок», — поделился впечатлениями от подарка Дронов в своем блоге.

Ранее KP.RU рассказал об увлечении Лаврова поэзией. Более того, известный российский рок-музыкант Александр Маршал наложил музыку на стихи дипломата. Результатом совместной работы Лаврова и Маршала стала пронзительная композиция с лаконичным названием «Эти даты». Глава МИД РФ поблагодарил музыканта за сотрудничество, он оценил его как очень успешное. Текст песни рассказывает о важных годах в жизни каждого человека, подчеркнул Лавров.