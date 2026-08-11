Открытие торгов криптовалютой в РФ, общение Путина с жителями Новосибирска и смертный приговор Башару Асаду: главные события 11 августа

Центробанк России разрешил торговлю криптовалютами Bitcoin, Ethereum и Theter Фото: REUTERS.

Центробанк России разрешил торговать на отечественных биржах некоторыми криптовалютами. В список вошли Bitcoin, Ethereum и Tether (USDT). Об этом сообщили в телеграм-канале Центробанка.

Криптовалюты попали в список, потому что они очень популярны, много людей ими торгуют, и у них есть долгая история цен на зарубежных биржах (не менее пяти лет).

Вместе с этим Центробанк ввёл правила для физлиц, которые хотят торговать криптовалютами. Теперь они могут покупать разрешённые криптовалюты не более чем на 300 тыс. рублей в год через одного финансового посредника.

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