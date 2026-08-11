«Припишет мои заслуги»: Трамп рассказал, кто может стать следующим президентом США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп высказался насчет того, кто может стать следующим президентом США. В соцсети Truth Social он опубликовал пост, где пошутил, что хотел бы стать следующем главой Белого дома.

«Я хотел бы быть следующим президентом. Потому что прямо сейчас у нас строятся тысячи заводов. Они строятся и будут открываться в течение следующего года — полутора лет. И кто бы ни стал следующим президентом, он будет приписывать себе заслуги за то, чего добился я», — написал действующий президент Штатов.

Также Трамп подчеркнул, что есть «способы», которые могли бы помочь ему баллотироваться на новый, уже третий срок. Однако он не отрицает, что Конституция США запрещает одному человеку быть президентом страны более двух сроков.

Ранее KP.RU сообщил, что сейчас в СМИ разгораются споры по поводу приемника Трампа. Журналисты не исключают, что следующим президентом США будет нынешний вице-президент Джей ди Вэнс.