РФ освободила американского экс-морпеха Гилмана для прохождения лечения в США Фото: REUTERS.

Российская сторона освободила 32-летнего американского бывшего морпеха Роберта Гилмана, чтобы он смог отправится в Соединенные Штаты для прохождения лечения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новость об освобождении Гилмана также опубликовал в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что сейчас экс-морпех находится на борту самолета Госдепартамента. За его состоянием наблюдают врачи.

Ранее KP.RU сообщал, что американские власти обратились к России с просьбой освободить и вернуть на родину осужденного за насилие в отношении представителя власти Роберта Гилмана. Госдеп США выразил обеспокоенность состоянием здоровья экс-морпеха.

В 2024 году суд вынес Гилману приговор, признав его виновным в нападении на сотрудников ФСИН. Американца отправили в колонию строгого режима на 7 лет и 1 месяц.