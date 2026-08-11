«Я в минусе»: певица Слава снова вернулась к алкоголю

Певица Слава снова начала выпивать Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Слава призналась поклонникам, что снова начала выпивать алкоголь. Об этом она рассказала в личном блоге.

Так, совсем недавно исполнительница опубликовала пару коротких видео, где держит в руках бутылки с алкоголем. Слава созналась, что ей надоела трезвая жизнь, несмотря на то, что это важно для ее здоровья. По словам артистки, ей очень скучно проводить досуг без спиртных напитков. В одном из роликов она перечислила минусы отказа от алкоголя.

«Минусы трезвой жизни я сейчас расскажу. Просто вот жизнь (представляет собой - прим. ред.) огромный, длинный минус. Это уныло, это скучно, это не энергично, это не интересно... Я в минусе», - сказала певица.

Ранее KP.RU информировал, что Слава отменила гастроли в Крыму. Как пояснил ее администратор, причиной стали проблемы с электричеством в регионе. Власти республики сразу предупредили исполнительницу о возможных перебоях со светом. В итоге Слава решила не выступать.