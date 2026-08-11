Адвокат прокомментировал сведения об освобождении морпеха Роберта Гилмана в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат Роберта Гилмана, гражданина США, осужденного в РФ за насилие над представителем власти, заявила, что он может быть помилован. Свое мнение правозащитник Ирина Бражникова высказал в интервью ТАСС.

«О возможном помиловании я сама узнала от журналистов. Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», — резюмировала адвокат американца.

Гилмана задержали 19 января 2022 года в Воронеже за дебош в поезде Сухум — Москва. В участке он ударил полицейского ногой, за что получил 4,5 года колонии, затем срок сократили на год. Во время отбывания наказания он применил насилие к сотрудникам колонии и СИЗО, что привело к новым уголовным делам.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин все же помиловал американца. Правда, официально эта информация не подтверждена. Сейчас гражданин США направляется на родину. Отмечается, что его освобождения просили власти Штатов. Они неоднократно связывались с Кремлем.