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НовостиПроисшествия11 августа 2026 16:06

В Екатеринбурге Lamborghini влетел в жилой дом

Водитель Lamborghini получил травмы
Людмила МИТРОХИНА
В Екатеринбурге Lamborghini влетел в жилой дом

В Екатеринбурге Lamborghini влетел в жилой дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге Lamborghini фиолетового цвета въехал в дом на улице Отрадной. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники.

Водитель получил травмы. На место ДТП прибыли полицейские и медики. Сейчас проводится осмотр места происшествия. О пострадавших, кроме водителя, не сообщается. Журналисты «Комсомолки» связались с ГИБДД по региону, им ответили, что обстоятельства аварии выясняются.

Ранее KP.RU сообщил, что похожая авария произошла в Горячем Ключе больше года назад. Там водитель эвакуатора врезался в жилой дом. Он скончался на месте от полученных травм. Подробности аварии также не сообщались. Оперативники быстро приехали на место происшествия, а медикам оставалось лишь констатировать факт смерти водителя.