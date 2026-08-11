Банкротство может обернуться тюрьмой: какой срок можно получить при попытке обмануть суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрист Сергей Бочаров предупредил граждан о серьезных последствиях махинаций при банкротстве. За фиктивное разорение или сокрытие активов должнику может грозить реальный тюремный срок. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, если человек ложно объявляет себя несостоятельным, имея деньги для расплаты, это уголовное преступление. При ущербе свыше 3,5 миллиона рублей такое деяние карается лишением свободы до шести лет. Такой же срок грозит за преднамеренное создание долгов, когда человек специально продает имущество дешево или выводит активы.

Бочаров уточнил, что за сокрытие имущества или отказ передать документы арбитражному управляющему можно получить до трех лет колонии. Аналогичное наказание предусмотрено за воспрепятствование работе управляющего. Также юрист отметил, что нельзя избирательно гасить долги перед одним кредитором в ущерб другим.

Экономист Екатерина Астахова добавила, что брать займы на отпуск неразумно. Она посоветовала сокращать поездку при нехватке бюджета, но не влезать в долги. Слова специалиста приводит «Царьград».