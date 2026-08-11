Выводили на «беседы» и пытали электричеством: в Киеве скончался обмененный ВСУшник Фото: REUTERS.

Олег Котов, вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными, скончался в киевском госпитале после пыток со стороны СБУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«К Котову неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину на беседы», — резюмировал источник в разговоре с прессой.

Отмечается, что по официальной информации Котов скончался из-за обострения онкологического заболевания. Но есть сведения, что ему несколько раз оказывали неотложную помощь, он терял сознание из-за пыток электричеством.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим не жалеет своих военных. Они оставляют их умирать на поле боя. Но если кому-то удалось вернуться, то сразу же начинаются пытки. Например, за помощь жителям Донбасса.