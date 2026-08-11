Стало известно о разводе Лёши Свика: подробности

Музыкант Леша Свик Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Ксения Ткачёва подала на развод с рэпером Лёшей Свиком. Об этом пишет издание Super. Иск принят 26 июня, но дело не рассматривается до сих пор, говорится в материале издания.

Супруги поженились летом 2022 года, и 1 декабря того же года родили дочь Эмилию. В феврале 2023-го объявили о разводе. Причем инициатором была именно Ксения. Она намекнула, что разлад в семье произошел из-за измен музыканта. Рэпер никак не комментировал новость. Позже супруги заявили, что помирились.

В июле 2024 певец объявил о романе с блогером Марией Горячевой. На фоне этого супруги разъехались. В сентябре они расстались. В ноябре Свик намекнул на воссоединение с женой, после чего супруги публиковали романтические кадры. До этого дня заявление о разводе было без движения.

Ранее KP.RU сообщил, что актеры Егор Бероев и Ксения Алферова три года скрывали новость о разводе. Журналисты KP.RU взяли комментарий у звезд.