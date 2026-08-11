Yeni Şafak: Турция готова открыть в Черном море два коридора безопасности

Yeni Şafak утверждает, что коридоры безопасности в Черном море будут предназначены для судов РФ и Украины. Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Турция рассматривает возможность создания двух морских коридоров безопасности в Черном море. Они будут предназначены для кораблей, направляющихся в Россию и на Украину. Об этом сообщает проправительственная газета Yeni Şafak.

По данным издания, при открытии таких коридоров стороны конфликта могли бы договориться не наносить по ним удары. Газета также отмечает, что турецкие власти рассматривают дополнительные меры, включая ограничение промысла для местных рыбаков за пределами территориальных вод страны.

Официальные структуры Анкары пока не никак не комментировали данную публикацию.

До этого сообщалось, что Турция также готова стать организатором мирных переговоров Москвы и Киева по разрешению конфликта между странами. Как рассказал источник РИА Новости, страна может это сделать в кратчайшие сроки, если стороны согласятся.