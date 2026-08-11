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НовостиВ мире11 августа 2026 16:37

«Мы продаем, они делают что хотят»: Трамп открестился от ответственности по передаче оружия Украине

Трамп заявил, что ЕС могут передать Украине купленные у них истребители
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о продаже Евросоюзу оружия, включая истребители. Он подчеркнул, что альянс может передать их Киеву. Таким образом, в интервью он открестился от ответственности.

"Мы продаем боеприпасы, мы продаем истребители Евросоюзу, и они делают, что хотят, например, передают Украине", — резюмировал Трамп прессе.

Американский лидер не уточнил, речь идет о продаже новых истребителей Европе для передачи Киеву или о ранее переданных Украине самолетах. Напомним, США поставляют оружие европейским странам за полную стоимость, дальнейшее решение об их использовании и передаче Украине принимают европейцы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле обращали внимание на то, что ЕС продолжает накачивать Украину оружием. Если бы альянс не делал этого, то СВО закончилось бы за месяц или два.