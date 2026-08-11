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НовостиВ мире11 августа 2026 16:44

Иран передал США условия для заключения мирного договора

Тегеран перечислил условия для заключения сделки с Вашингтоном
Людмила МИТРОХИНА
Иран передал США условия для заключения мирного договора

Иран передал США условия для заключения мирного договора

Фото: REUTERS.

Иран передал США через посредников условия для открытия Ормузского пролива. Тегеран для этого шага просит прекращение конфликта в Ливане и разморозку активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи. Позже можно будет обсуждать условия дальнейшей мирной сделки, говорит представитель Ирана.

«Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана, и в целом в регионе, включая Ливан и Газу, война должна прекратиться, а также должны быть приняты другие условия, которые были переданы через посредников», — говорится в сообщении представителя исламской республики Tasnim.

Резаи заявил, что соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу не повлияет на его открытие. Тегеран продолжит контролировать проход судов через Ормузский пролив.

Ранее KP.RU сообщил, что американцам очень важно, чтобы пролив был открыт. Ведь ограничения сильно бьют по экономике ближайших союзников Вашингтона по НАТО — странам ЕС.