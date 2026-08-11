Эти работы УК обязана выполнить бесплатно: объяснение депутата

Депутат объяснил, за какой ремонт в квартире не нужно платить. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие собственники квартир могут не знать, что часть ремонта и обслуживания управляющая компания обязана выполнять бесплатно. Какие работы входят в обязанности УК, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом пишет RT.

«Прежде всего это касается общего имущества многоквартирного дома, которое находится в зоне ответственности УК, даже если оно расположено внутри вашей квартиры. Ключевое правило – границы ответственности определяются техническими параметрами, а не местоположением», – подчеркнул Никита Чаплин.

К общедомовому имуществу относятся стояки воды, канализации и отопления до первого запорного крана. Если радиатор нельзя отключить отдельно от стояка, его ремонт или замена также должны выполняться УК бесплатно.

Компания также обязана ремонтировать кровлю, фасад и межпанельные швы, устранять протечки, убирать подъезды и содержать двор. А вот сантехника, трубы после запорного крана, счетчики, проводка и батареи с индивидуальными кранами ремонтируются за счет собственника.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил жильцам многоэтажек, что платить за обслуживание лифта должны все собственники квартир, независимо от этажа проживания.