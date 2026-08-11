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НовостиПолитика11 августа 2026 17:18

Путин остановил свой кортеж и пожал руку горожанам: поездка в Новосибирск у президента пошла не по плану

Появилось видео общения Путина с жителями Новосибирска
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой 10 августа в Новосибирск. Когда он направлялся в аэропорт, то резко остановил кортеж и вышел из машины. Отмечается, что глава государства это сделал, чтобы пообщаться с жителями.

Видео о том, как поездка президента в Новосибирск пошла не по плану, появилось в Сети. На кадрах видно, как местные жители подошли вплотную к президенту. Они перекинулись парой фраз с главой государства. Также президент пожал руку некоторым собравшимся. Рядом с политиком оказался мальчик, Путин спросил у него, в какой класс он пойдет, а позже попозировал для фото. Также на видео видно, что рядом с президентом стояло несколько людей в черных очках и костюмах.

Причем это не первый раз, когда глава государства ставит на паузу свой рабочий график. Не так давно он решил пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Он перекинулся парой фраз на улице города, попозировал для фото. А потом попрощался словами: «Всего доброго».

Ранее президент решил поговорить с народом в ненормальной обстановке в Якутске. Это произошло летом 2024 года. Лидер России совершал рабочую поездку в этот город, а потом встретился с народом. Жители региона его тепло встретили, заявив, что они всегда поддерживают президента.

Президент нередко встречается с участниками СВО, а также с родственниками погибших бойцов. Путин считает, что российские военные, защищающие свою родину, — это и есть настоящая элита. Именно в таких встречах он может больше погрузиться в существующие проблемы и быстрее отреагировать на запросы народа.

Более того, каждый год проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Сначала администрация президента собирает вопросы от россиян, которые они хотели бы задать политику. А потом происходит непосредственно разговор президента с народом в прямом эфире. Как правило, такие встречи длятся по несколько часов. По их итогу президент формирует для правительства указы для быстрого решения проблемных ситуаций.

Жители Новосибирска проводили президента Владимира Путина по окончании рабочей поездки в регион

Владимир Путин остановил кортеж по пути в аэропорт, чтобы пообщаться с жителями Новосибирска