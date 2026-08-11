Путин остановил свой кортеж и пожал руку горожанам: поездка в Новосибирск у президента пошла не по плану

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой 10 августа в Новосибирск. Когда он направлялся в аэропорт, то резко остановил кортеж и вышел из машины. Отмечается, что глава государства это сделал, чтобы пообщаться с жителями.

Видео о том, как поездка президента в Новосибирск пошла не по плану, появилось в Сети. На кадрах видно, как местные жители подошли вплотную к президенту. Они перекинулись парой фраз с главой государства. Также президент пожал руку некоторым собравшимся. Рядом с политиком оказался мальчик, Путин спросил у него, в какой класс он пойдет, а позже попозировал для фото. Также на видео видно, что рядом с президентом стояло несколько людей в черных очках и костюмах.

Причем это не первый раз, когда глава государства ставит на паузу свой рабочий график. Не так давно он решил пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Он перекинулся парой фраз на улице города, попозировал для фото. А потом попрощался словами: «Всего доброго».

Ранее президент решил поговорить с народом в ненормальной обстановке в Якутске. Это произошло летом 2024 года. Лидер России совершал рабочую поездку в этот город, а потом встретился с народом. Жители региона его тепло встретили, заявив, что они всегда поддерживают президента.

Президент нередко встречается с участниками СВО, а также с родственниками погибших бойцов. Путин считает, что российские военные, защищающие свою родину, — это и есть настоящая элита. Именно в таких встречах он может больше погрузиться в существующие проблемы и быстрее отреагировать на запросы народа.

Более того, каждый год проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Сначала администрация президента собирает вопросы от россиян, которые они хотели бы задать политику. А потом происходит непосредственно разговор президента с народом в прямом эфире. Как правило, такие встречи длятся по несколько часов. По их итогу президент формирует для правительства указы для быстрого решения проблемных ситуаций.