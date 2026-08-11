«Даже вместе с ней начало выносить»: коммунальщик из Дагестана спас девочку из селевого потока

В Дагестане коммунальщик спас маленькую девочку, которая попала в селевой поток. Фото: стоп-кадр видео

В Дагестане сотрудник местного управления строительства и ЖКХ Магомед Омаров спас шестилетнюю девочку, которая попала в селевой поток во время разбушевавшейся в республике стихии. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

Инцидент произошел в населенном пункте Шамилькала Унцукульского района. Коммунальщики осматривали состояние дорог и инфраструктуры после мощного ливня и грозы, из-за которых произошло затопление. Когда сотрудники ЖКХ снимали на видео солевой поток, несущий камни и грязь вместе с водой, они увидели маленькую девочку.

Мужчина тут же бросился в воду, пытаясь схватить ребенка и вытащить из воды, но течение чуть не вынесло их обоих.

«Когда я её вытаскивал, даже вместе с ней начало выносить – течение сильное было. Я ее поднял на тротуар, в безопасное место. Спросил, всё ли нормально», - рассказал Магомед.

В итоге мужчине удалось спасти ребенка. Девочка испугалась, но не получила никаких травм. Сам Магомед скромно отреагировал на свой поступок, сказав, что любой на его месте поступил бы так же, если бы оказался рядом.

Ранее KP.RU сообщал, что в Дагестане стихия нанесла очередной удар по республике 9 августа. В городе размыло дороги и мосты, а также было нарушено транспортное сообщение. В Ставрополе также после шквалистого ливня оказались затоплены дороги.