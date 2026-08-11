Водил в резиденцию до 30 молодых дам: посла Франции уличили в проведении вечеринок на службе

Французский дипломат Брюно Фуше. Фото: youtube.com/@aefeinfo

Посол Франции в Центральноафриканской Республике Брюно Фуше организовывал в своей резиденции многочисленные вечеринки с участием молодых дам, из-за чего французский МИД решил проверить его. Об этом пишет местное издание Le Canard enchaîné со ссылкой на данные дипведомства.

Так, с начала 2024 года и до нынешней весны дипломат приводил в свои апартаменты порядка 30 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые из них даже оставались ночевать в служебном помещении. Постоянный поток посетителей встревожил сотрудников элитного спецподразделения французской жандармерии (GIGN), направленных в Банги для охраны дипломатической миссии.

После получения доклада о неправомерном поведении посла генсекретарь МИД Франции инициировал служебную проверку. Она прошла на месте с 7 по 10 апреля. Le Canard enchaîné не раскрывает подробных выводов расследования. При этом газета утверждает, что в ходе проверки были найдены серьезные нарушения.

Тем не менее Фуше пока продолжает исполнять свои обязанности. По данным источников издания, окончательное решение о его дальнейшей карьере может зависеть от позиции главы французского МИД Жан-Ноэля Барро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французской армии необходимо готовиться к возможным будущим конфликтам. Он отметил, что страна должна учитывать изменения в международной обстановке и укреплять обороноспособность.