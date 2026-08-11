Спать и не винить: психолог назвала секрет борьбы с послеродовой депрессией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, как близкие могут защитить молодую маму от послеродовой депрессии. По его словам, главное лекарство в этот период — это полноценный сон и возможность хотя бы на несколько часов отвлечься от забот. Этим специалист поделился с «Абзацем».

Эксперт пояснил, что частые недосыпы, когда женщина спит урывками по полчаса, серьезно расшатывают нервную систему. К этому добавляется психологическое давление и чувство вины, из-за чего мама считает себя плохой из-за отсутствия сил. Специалист подчеркнул, что такое состояние — это не слабость характера, а результат эмоционального истощения.

Денисов-Мельников отметил, что ребенком на три-четыре часа могут заниматься бабушка, дедушка или муж, чтобы дать женщине восстановиться. Также он рекомендовал не стесняться обращаться к психологам, особенно если с близкими не получается поделиться переживаниями. Квалифицированная беседа помогает снизить стресс и внести в жизнь гармонию.

Психолог добавил, что определить уровень усталости можно простым вопросом о счастье по десятибалльной шкале. Оценка ниже пяти баллов является тревожным сигналом, как и фразы о бессмысленности происходящего.

При этом акушер-гинеколог Мадина Бекова рассказала, что послеродовая депрессия встречается у 80% женщин, обусловлена резким падением уровней эстрогенов и прогестерона в первые дни после родов и проходит самостоятельно в течение 10-14 дней при минимальной эмоциональной поддержке.