INSA: Мерц снова стал последним в рейтинге популярности политиков Германии

В соцопросе среди жителей Германии Мерц набрал всего 2,6 балла по 10-балльной шкале Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков Германии. Он набрал всего лишь 2,6 балла по 10-балльной шкале. Эта информация указана в итогах опроса INSA для газеты Bild.

По имеющимся данным, Мерц стремительно падает в глазах своих граждан с весны. В июле лидер государства временно поднимался на 19-ю строчку из 20, оставив позади члена партии Христианско-демократического союза Германии Йенса Шпана. Именно в тот период Шпан уволился с работы.

Однако не только Мерц имеет низкие оценки. Наряду с ним стоят еще министр экономики ФРГ Катарина Райхе (3,2 балла из десяти) и глава Минтруда Бербель Бас (3,4 балла).

ТОП-3 уже на протяжении нескольких недель занимают одни и те же чиновники. На первом месте как всегда располагается Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (4,9 баллов). За ним следует премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир, имея 4,4 балла. Третье место занимает лидер Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст - у него 4,2 балла.

Ранее Фридрих Мерц признался, что обеспокоен своими низкими рейтингами среди жителей страны. Политик заявил, что пытается понять причины падения поддержки. Он также допустил, что при проведении выборов в текущий момент правящая партия могла бы не получить большинства.