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НовостиВ мире11 августа 2026 17:54

Аэропорт в Ганновере временно прекращал работу из-за неопознанного беспилотника

В аэропорту Ганновера был замечен неопознанный дрон
Мария МАМАЕВА
Аэропорт в Ганновере временно прекращал работу из-за неопознанного беспилотника

Аэропорт в Ганновере временно прекращал работу из-за неопознанного беспилотника

Фото: REUTERS.

В Ганновере аэропорт временно прекращал свою работу более чем на два часа из-за неопознанного беспилотника. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В аэропорту Ганновер-Лангенхаген был замечен дрон, взлетно-посадочная полоса и воздушное пространство в течение более двух часов неоднократно закрывались», - говорится в материале.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 11 августа. В аэропорту также были перенесены несколько запланированных вылетов и посадок. Еще один грузовой самолет вынужденно изменил свой маршрут.

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Лейпцига/Галле был обнаружен дрон с самодельным взрывным устройством. БПЛА заметили рядом с украинским грузовым самолетом.