Рубио: США просят Россию о возвращении вступившего в ВСУ американца Хаббарда Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты просят Россию о возвращении американца Стивена Хаббарда, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы по-прежнему добиваемся немедленного возвращения всех остальных <...> американцев, включая <...> Стивена Хаббарда», - написал она в социальной сети X.

72-летний Стив Хаббард является уроженцем Мичигана. С 2014 года американец проживал на территории Украины. В 2024 году он был осужден в России по обвинению в участии в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ. Он был задержан российскими военными в апреле 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал, что российская сторона освободила 32-летнего американского экс-морпеха Роберта Гилмана. Военный был направлен в США на самолете Госдепартамента для прохождения лечения в Штатах.