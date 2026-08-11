Неправильная еда на работе может испортить отношения: что не стоит брать в офис Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили, что выбор обеда при работе в офисе влияет не только на здоровье, но и на карьеру. HR-специалист Зулия Лоикова посоветовала исключить из меню на рабочем месте копчености, блюда с чесноком, капусту кимчи, а также хрустящие яблоки и чипсы, чтобы не раздражать коллег. Этим она поделилась с «Абзацем».

Эксперт пояснила, что пахучая или шумная еда за столом создает дискомфорт и серьезно портит репутацию сотрудника. В список главных «красных флагов» она включила рыбу и морепродукты (особенно консервированные и копченые), яичные салаты, все виды капусты и продукты с луком. Также она обратила внимание на продукты, отвлекающие хрустом, такие как чипсы, сухарики, сырая морковь и громко шуршащие упаковки.

Лоикова подчеркнула, что неправильный обед может привести к скрытым конфликтам и напряжению в коллективе. Она отметила, что коллеги вряд ли сделают замечание напрямую, но за невнимательным сотрудником может закрепиться репутация эгоиста.

Ранее HR-эксперт Антонина Болгова рассказала о скрытой опасности выездных корпоративов на работе. По её словам, если в коллективе уже есть напряжение, выездное мероприятие лишь усилит разногласия.