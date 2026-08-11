Минцифры: свыше миллиона россиян оформили заявки на участие в ДЭГ на Госуслугах

На Госуслуги ежедневно поступает порядка 100 тысяч заявок на участие в ДЭГ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сайте «Госуслуги» свыше миллиона россиян оформили заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Статистику опубликовало Минцифры РФ в «Максе».

«В 32 регионах России проголосовать на выборах можно будет на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Возможностью планируют воспользоваться уже более одного миллиона человек — они подали заявление на "Госуслугах"», - следует из публикации.

Как отмечает ведомство, на портал ежедневно поступает порядка 100 тысяч заявок. Жители Московской области заполнили более 175 тысяч заявлений, в Ростовской - почти 130 тысяч, в Алтайском крае - 117,8 тысячи, в Свердловской области - 73,4 тысячи.

Минцифры напомнило, что заявки можно отправлять вплоть до 14 сентября. Если планы вдруг поменяются, документ можно отозвать в эти же сроки.

Ранее стало известно, что ЦИК утвердил партийные списки на выборы в Госдуму 2026 года. Просмотреть перечень можно на сайте KP.RU.