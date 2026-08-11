Скончался, не приходя в сознание: бывший владелец «Эха Петербурга» умер после драки с соседями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сооснователь "Эха Петербурга" Сергей Недоводин скончался в реанимации после избиения в Подмосковье. Он вступил в драку с соседями. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на слова людей из окружения потерпевшего.

61-летний Недоводин жил в подмосковной деревне Горки. Застройка там малоэтажная, таунхаусы. Ночью во дворе двое мужчин громко разговаривали. Сергей вышел сделать замечание, но им это не понравилось, и завязалась драка.

Жена Недоводина с перцовым баллончиком выскочила на подмогу мужу. Ей удалось спугнуть хулиганов, которые избивали мужчину. Пара укрылась в подъезде. Супруга потерпевшего вызвала скорую. Фельдшеры приехали сразу, однако они не могли госпитализировать Недоводина из-за агрессивных соседей. Выйти из подъезда удалось только после того, как на место прибыла полиция.

Медики боролись за жизнь Недоводина , были проведены две операции, позже мужчина впал в кому. Сегодня, 11 августа, стало известно, что бывший владелец «Эха Петербурга» скончался, не приходя в сознание.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело, его планируют переквалифицировать на часть 4 статьи за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом говорится в сообщении от СК РФ.

Однако семья недовольна действиями полиции. Супруга написала заявление в полицию и долго ждала ответ. Дело сдвинулось с мертвой точки, как только супруга потерпевшего пожаловалась в прокуратуру. Один из нападавших уже задержан.

Напомним, Недоводин был руководителем радио «Эхо Петербурга» и ушел в 2015 году из-за корпоративного конфликта. Затем он возглавил научно-исследовательскую компанию и фонд поддержки культуры и искусства.

До этого стало известно, что в Костроме мужчина умер после избиения во время ссоры. Отмечается, что потерпевший поссорился со своим знакомым. До этого он распивал с ним спиртное во дворе многоквартирного дома. После между ними завязалась ссора, пострадавшему были нанесены множественные удары по лицу и телу. Нападавший скрылся с места преступления. Второй мужчина был доставлен в больницу, он скончался спустя несколько часов после избиения.