Wildberries объявила о мерах поддержки для продавцов до января 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Wildberries продлила меры поддержки продавцов по продажам со склада до 31 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

«Wildberries (входит в группу RWB) зафиксировала действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели продаж FBS (со склада продавца), до 31 января 2027 года включительно», — отмечается в обращении руководства компании к продавцам.

Компания продлила меры поддержки. Указывается, что была снижена комиссия за быструю отгрузку, увеличился срок отмены заказов, введена льготная обработка товаров в пунктах выдачи. Также существует бесплатное пользование конструктором «Выходные дни для склада». Кроме того, снижена стоимость автовозвратов с пунктов выдачи.

Ранее KP.RU рассказал, что Минэкономразвития также разрабатывают различные меры поддержки для Wildberries. Более того, владелица компании Татьяна Ким рассказала, что будет запущено «единое окно» для продавцов. Это необходимо сделать, чтобы быстрее реагировать на проблемы и просьбы.