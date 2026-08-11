Блогерша Mina Chan умерла во время прямого эфира в TikTok Фото: REUTERS.

Японская блогерша Mina Chan, известная контентом о K-pop, умерла во время прямого эфира в популярной соцсети TikTok. Об этом пишет Page Six.

5 августа блогерша вела трансляцию. Зрители и знакомый Mina Chan обратились в полицию из-за ее состояния и поведения. Что именно не понравилось зрителям, не сообщается. Однако прибывшая в дом блогера полиция обнаружила ее без признаков жизни. В статье иностранного источника говорится, что до злополучного эфира блогерша подверглась критике со стороны поклонников южнокорейской музыкальной группы Enhypen.

Ранее KP.RU рассказал о похожем инциденте. Сообщается, что блогерша из Китая также запустила прямой эфир и скончалась на глазах у миллионов подписчиков, предварительно она пожаловалась на плохое самочувствие.