Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2026 19:46

Горловка и часть Донецка обесточены: что случилось

Приходько: Горловка в ДНР осталась без электричества из-за аварии
Людмила МИТРОХИНА
Горловка и часть Донецка обесточены: что случилось

Горловка и часть Донецка обесточены: что случилось

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Город Горловка в ДНР обесточен из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр населенного пункта Сергей Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся», — говорится в сообщении от чиновника.

Также чиновник заявил, что без электричества осталась и часть Донецка. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии, резюмировал Приходько.

Ранее KP.RU сообщил, что Геленджик и Новороссийск остались без электричества. Отмечается, что инцидент произошел 10 августа 2026 года. Отключение электричества произошло из-за крупной аварии. Свет в дома дали спустя всего пару часов. Ремонтники экстренно выехали на место аварии и устранили неполадки.