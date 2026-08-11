Горловка и часть Донецка обесточены: что случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Город Горловка в ДНР обесточен из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр населенного пункта Сергей Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. Работы по возобновлению подачи электроэнергии ведутся», — говорится в сообщении от чиновника.

Также чиновник заявил, что без электричества осталась и часть Донецка. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии, резюмировал Приходько.

Ранее KP.RU сообщил, что Геленджик и Новороссийск остались без электричества. Отмечается, что инцидент произошел 10 августа 2026 года. Отключение электричества произошло из-за крупной аварии. Свет в дома дали спустя всего пару часов. Ремонтники экстренно выехали на место аварии и устранили неполадки.