Криштиану Роналду наконец женился на Джорджине Родригес

Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Фото: Regina Wagner / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Футболист Криштиану Роналду наконец женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес спустя 10 лет отношений. Отмечается, что радостную новость спортсмен и его супруга выложили в соцсети. Пост о свадьбе набрал миллион лайков всего за 9 минут.

В начале года в Сети появилась информация, что спорсмен и его девушка готовятся к свадьбе. Торжество должно состояться в середине лета. В июле в Сети обсуждали список гостей, включая футболистов, спортсменов и других знаменитостей.

Известно, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес имеют общих детей и уже давно живут вместе. Футболист публично признавался в любви своей девушке, но до свадьбы так и не доходило. Однако поклонники пары уже давно заметили помолвочное кольцо на пальце Родригес. Ранее KP.RU писал подробно историю их отношений.