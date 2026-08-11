В Латвии хотят запретить импорт сладостей и пива из России и Белоруссии

В Латвии запретят ввоз в страну шоколада, печенья и карамели из РФ и Белоруссии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Латвия планирует запретить ввоз ряда продуктов питания из России и Белоруссии, включая сладости и пиво. Об этом сообщает латвийское новостное агентство Press.lv со ссылкой на Министерство земледелия страны.

По данным источника, 11 августа латвийское ведомство представило поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Они предполагают расширение уже действующих ограничений на импорт продукции российского и белорусского происхождения.

Помимо сельскохозяйственных товаров и кормов, попадающих под действующий запрет, в новый список планируется включить кондитерские изделия. А именно - шоколад, карамель, шоколад, печенье и прочую мучную продукцию. Также в список вошли безалкогольные напитки, пиво, соусы и готовые супы.

Ограничения затронут и поставки через третьи страны. Ввоз перечисленных товаров этим путем в Латвию будет под запретом. Вместе с тем транзит и экспорт данной продукции в другие государства Евросоюза разрешены.

Ранее сообщалось, что латвийские власти хотят полностью убрать русский язык из своего медиапространства. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что данный язык должен исчезнуть из местных СМИ.