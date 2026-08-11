Британия внезапно захотела восстановить военные связи с РФ Фото: REUTERS.

Великобритания хочет восстановить контакты с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов и предотвратить прямые боевые действия. Об этом сообщила газета The Times.

«Наличие посольства в Москве позволяет нам отправлять ясные и четкие сигналы напрямую российскому правительству, что помогает защищать британские интересы и управлять рисками эскалации», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Британские военачальники опасаются «непреднамеренной эскалации» из-за отсутствия диалога с Москвой. Вопрос о возобновлении контактов с РФ возник после того, как в июне российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл огонь в проливе Ла-Манш из-за опасного приближения британской яхты.

Отмечается, что в последний раз диалог между российскими и британскими военными на высоком уровне был в сентябре 2022 года. Диалог касался украинской темы. После этого контактов не случалось. Более того, именно британская сторона отвергала любую возможность для переговоров.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не увиливала от переговоров с любой страной, в том числе и с недружественной. Более того, Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. Это ЕС поддерживает политику милитаризации.