Попытка вылечить простуду «бабушкиным» рецептом обернулась комой: врачи спасали пациентку 40 дней

Врачи в Подмосковье спасли женщину, впавшую в кому после компота из ревеня Фото: Shutterstock.

Опасный эксперимент с народной медициной привел женщину к коме. Жительница Подмосковья лечила простуду отваром ревня и чуть не погибла. 41 день реаниматологи Пушкинской больницы боролись за ее жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По уточненным данным, состояние пациентки удалось стабилизировать, теперь женщину ждет реабилитационный курс.

«... Из показаний родственников выяснилось, что за пять дней до госпитализации женщина лечила простуду народными средствами — выпила 3 литра компота из больших листьев ревеня, также съела два больших листа в сыром виде», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что медики спасали пациентку 41 день. Отравление затронуло нервную систему, печень, почки, кожу, а также вызвало токсические полинейропатию и кардиомиопатию с тяжёлой аритмией, для лечения которой применялась электроимпульсная терапия.

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