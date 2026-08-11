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НовостиЭкономика11 августа 2026 20:25

Правительство РФ перенесло введение пошлины на алмазы на 1 марта 2027 года

В России отложили введение экспортной пошлины на алмазы
Мария ПАНЮТИНА
В России отложили введение экспортной пошлины на алмазы

В России отложили введение экспортной пошлины на алмазы

Фото: REUTERS.

Правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины на алмазы на 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Изначально пошлина должна была начать действовать с 1 сентября 2026 года. В постановлении правительства от 12 июня 2026 года №733 дата начала действия экспортной пошлины изменена на 1 марта 2027 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из России в ЕАЭС наличных рублей свыше 100 тысяч долларов с 1 апреля. Ограничения не касаются вывоза через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах РФ.

Как писал KP.RU, в России 1 мая 2026 года начал действовать запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Ограничение распространяется на физических и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей.