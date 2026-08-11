В Черногории 50 украинцев и молдаван заподозрили в онлайн-мошенничестве

В Черногории 50 иностранцев заподозрили в онлайн-мошенничестве Фото: REUTERS.

Черногорская полиция задержала в Подгорице 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии с крупной партией цифрового оборудования и деньгами. Об этом проинформировали в управление местной полиции.

Задержанных проверяют на причастность к кибермошенничеству.

«... Обнаружено несколько сотен цифровых устройств и других элементов сложного оборудования, для их перевозки потребовался грузовик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска также изъята значительная денежная сумма, происхождение которой будет устанавливаться. В свою очередь глава Управления полиции создал оперативную группу.

В МВД пояснили, что из-за сложности дела разглашать больше подробностей пока нельзя, так как это может помешать расследованию.

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