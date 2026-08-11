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НовостиВ мире11 августа 2026 20:59

На Украине раскрыли, почему Зеленский отстраняется от Залужного

Политолог Золотарев: Зеленский намеренно не пригласил Залужного на мероприятие
Мария ПАНЮТИНА
Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский намеренно не пригласил посла Украины в Британии Валерия Залужного на встречу с британским министром обороны. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

"Залужный явно не чужой в теме вооружений, но его не позвали. Это демонстрация отношения. Его не считают своим даже в том случае, если речь идет о конфликте", - написал он в статье для издания "Страна".

Золотарев считает, что киевский режим воспринимает Залужного как самостоятельного политического игрока и конкурента. По его словам, Киев старается дистанцироваться от посла и пытается нанести ущерб его репутации.

Ранее Залужный заявил, что Украина никогда не сможет стать частью НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня. Посол также раскритиковал военный потенциал альянса. Он отметил, что НАТО останется в действующем виде даже спустя 12 лет.