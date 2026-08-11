Командующий Кобылаш: Парк авиатехники ВВС РФ обновлён почти на 100% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Парк авиационной техники Военно-воздушных сил РФ практически полностью обновлен. Доля современных самолетов и вертолетов приближается к 100%. Об этом сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш.

По его словам, на вооружении также применяются новые высокоточные средства поражения с увеличенной дальностью действия.

«Парк боевой авиационной техники практически на 100 процентов обновлен современными образцами самолетов и вертолетов...», — сказал Кобылаш для газеты «Красная звезда».

Как добавил командующий, в ходе специальной военной операции авиацией достигнуты высокие показатели эффективности при поражении как наземных, так и воздушных целей, в том числе беспилотников.

Тем временем в США подтвердили превосходство боевой авиации России. Согласно данным журнала The National Interest, российские военно-космические силы остаются несомненным лидером в Европе.