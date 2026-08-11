В Дании установили скульптуру Путина: почти сразу у бюста украли голову

В Дании вандалы испортили скульптуру Путина через шесть часов после установки Фото: REUTERS.

В парке датского города Орхус установили скульптуру президента России Владимира Путина. Однако уже через несколько часов неизвестные украли голову скульптуры. Об этом сообщает TV2.

Radio4 объявила о размещении в Дании пяти бюстов известных людей. Таким образом радиостанция решила привлечь внимание к своему подкасту о личностях, обладающих значительным влиянием и властью.

Бюст российского президента высотой почти два метра установили в одном из парков Орхуса. По данным телеканала, примерно через шесть часов после этого скульптуру обнаружили без головы.

Позднее сотрудник муниципалитета Орхуса передал поврежденный бюст и постамент представителям радиостанции. Сейчас организаторы пытаются установить местонахождение украденной части скульптуры.

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