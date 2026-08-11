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НовостиПолитика11 августа 2026 21:47

Командующий ВВС РФ рассказал о развитии российской авиации в ходе СВО

Кобылаш: ВВС России вышли на новый уровень по поражению целей крылатыми ракетами
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские Военно-воздушные силы в ходе СВО достигли нового уровня развития и получили возможности для эффективного поражения воздушных целей. Об этом заявил командующий ВВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш.

"В ходе проведения СВО отечественная авиационная техника и современные авиационные средства поражения вышли на качественно новый уровень, позволяющий эффективно поражать воздушные цели, в том числе крылатые ракеты", - сказал он для "Красной звезды".

Кобылаш отметил, что авиация России получила возможность применять высокоточное оружие на значительном удалении в глубине территории противника. Новые и модернизированные средства поражения проходят апробацию непосредственно в боевых условиях.

Ранее западные СМИ отметили, что на данный момент Россия имеет крупнейший в Европе воздушный флот из более 900 боевых самолетов. Страна остается лидером по этому показателю. Сразу после России в этом списке следуют Турция, Британия, Франция, Италия и Германия.