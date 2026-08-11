МИД Румынии хотел выдать куски пенопласта за обломки дронов Фото: REUTERS.

МИД Румынии пытался представить куски пенопласта в качестве «обломков дронов» якобы российского производства. Об этом сообщили в российском посольстве в стране для «Известий».

«В ходе беседы в румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство "российского происхождения" сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили», — сказал источник.

Как указали в посольстве, Румыния на деньги налогоплательщиков закупает дорогое западное оружие под предлогом «угрозы с Востока».

В июле президент Румынии Никушор Дан сообщил об уничтожении беспилотника над территорией страны. Однако доказательств якобы «принадлежности» дрона России представлено не было.

Немногим спустя Румыния выслала посла России Владимира Липаева после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат.