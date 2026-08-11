КНДР провела запуск снаряда в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск снаряда в сторону Японского моря Фото: REUTERS.

Северная Корея осуществила запуск снаряда в восточном направлении, в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных.

"Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в восточном направлении", - следует из материала.

Изначально запущенный объект характеризовался как "неопознанный снаряд". Позднее Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану уточнил, что речь идет о баллистической ракете. Объект уже упал. Место его падения пока не уточняется.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын лично контролировал проведение испытаний новейшей зенитной ракетной системы большой дальности, состоявшихся в Японском море. Целью была проверка тактико-технических характеристик нового дальнобойного зенитного комплекса.