В России обновили методички по нагрузке в школах: детали

Минпросвещения дало рекомендации для нагрузки на детей в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения порекомендовало школам проводить контрольные в середине недели на 2–4-х уроках, а основную нагрузку давать в пик работоспособности детей — с 10 до 12 часов. С соответствующим документом ведомства ознакомилось РИА Новости.

Теперь для младших школьников самые трудные предметы следует ставить на вторых–третьих уроках, а для учащихся 5–11-х классов — на вторых–четвертых.

Изучение нового материала, а также проведение проверочных и контрольных работ рекомендуется планировать на 2–4-х уроках в середине недели.

Как отмечено в рекомендациях, планирование учебной нагрузки в течение дня должно осуществляться с учетом биоритмов детей. Пик интеллектуальной деятельности школьников приходится на период с 10:00 до 12:00.

Ранее министерство утвердило рекомендованный перечень курсов внеурочной деятельности для российских школ.