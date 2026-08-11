Соскин заявил, что Западу нет никакого дела до Украины Фото: REUTERS.

Запад не заинтересован в судьбе Украины, несмотря на попытки Владимира Зеленского убедить народ в обратном. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Им всем не до вас, дорогие граждане Украины <…> Это Зеленский и Сибига могут вам сказки рассказывать. На самом деле плевать они все хотели на вас", - сказал он на YouTube-канале.

Соскин добавил, что заявления киевского режима о поддержке Запада не соответствуют реальному положению дел. Он призвал украинцев самостоятельно оценивать происходящее и не ориентироваться на слова властей.

Ранее KP.RU сообщал, что Запад ведет Украину по ложному пути, продолжение которого обернется для страны катастрофой. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что новые поставки оружия не смогут переломить ситуацию, а лишь увеличит человеческие потери.