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НовостиВ мире11 августа 2026 22:55

Трамп запретил финансировать операции по смене пола* для несовершеннолетних

Трамп назвал операции по смене пола* для несовершеннолетних варварскими
Анна ПЕТРОВА
Трамп запретил финансировать операции по смене пола* для несовершеннолетних

Трамп запретил финансировать операции по смене пола* для несовершеннолетних

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп запретил госфинансирование смены пола* и гормонотерапии для несовершеннолетних в программе медпомощи малоимущим.

«Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и практикам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юным организмам», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент также распорядился ввести запрет в рамках федеральной программы Medicaid — системы медицинского страхования для малообеспеченных граждан, которая находится в ведении Центров по вопросам медицинского страхования и медицинской помощи.

Кроме этого, Трамп отметил, что десятки больниц за 1,5 года отказались от «гендерно-ориентированной* помощи», и призвал голосовать за республиканцев на ноябрьских выборах.

Ранее суд в Тобольске отказал местному жителю в изменении половой отметки в официальных документах. Мужчина обратился в суд после того, как перенес операцию по смене пола* за границей.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.