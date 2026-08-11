Госсекретарь США назвал свой самый большой страх

Рубио рассказал, что больше всего боится подавиться в одиночестве в гостинице Фото: REUTERS.

У госсекретаря США есть необычный страх. Марко Рубио рассказал, что во время зарубежных командировок больше всего боится подавиться едой в гостиничном номере, когда рядом никого нет.

«Больше всего я боюсь оказаться один в гостиничном номере где-нибудь на другом конце света и подавиться куском стейка, а найдут меня только на следующее утро. Скажут: "О, он умер". "Как он умер?" "Подавился"», — признался Рубио.

Госсекретарь сообщил, что купил четыре специальных устройства для оказания помощи при удушье. По его словам, он решил их купить после того, как увидел рекламный ролик с участием бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона.

Ранее стало известно о страхе президента США. По данным TML Studios, Дональд Трамп опасается, что его могут убить, если он раскроет правду о неопознанных летающих объектах (НЛО).