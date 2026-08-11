В Британии признали неудачу новоиспеченного премьера

Telegraph: премьер Британии провалил первое испытание на лидерство. Фото: Li Ying/GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем не справился с первым испытанием на лидерство. Об этом пишет Telegraph.

«Встретившись лицом к лицу с первым настоящим испытанием на лидерство с момента появления в офисе, премьер-министр провалил его», — говорится в материале.

По мнению издания, причиной провала стала нечеткая позиция Бернема по вопросу досрочного освобождения убийц полицейского Эндрю Харпера, погибшего в 2019 году.

В августе 2019 года 28-летний Харпер погиб при исполнении служебных обязанностей. Он участвовал в операции по задержанию похитителей квадроцикла в Беркшире. Трое подростков, причастных к гибели полицейского, получили суммарно 42 года тюрьмы.

Напомним, что 20 июля кресло премьер-министра Великобритании занял Энди Бернем. Он сменил на посту Кира Стармера.

Однако две недели спустя после официального назначения на должность Бернем ушел в отпуск.