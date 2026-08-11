"Отчаянное положение": Запад дал Украине прогноз на зиму

Украина останется беззащитной перед ударами ВС России на всю зиму Фото: REUTERS.

Украинская система ПВО испытывает серьезные проблемы с противодействием российским атакам, и в зимний период ситуация не улучшится. Об этом пишет Berliner Zeitung.

"Положение Украины становится все более отчаянным. Наступление России неизбежно, а жизненно важные ракеты-перехватчики становятся дефицитными. <…> Система ПВО Украины, вероятно, будет слабой всю зиму", - говорится в материале.

Западные союзники Киева не располагают возможностями для восполнения дефицита вооружений. По данным газеты, производители США не смогут увеличить выпуск необходимых ракет до 2028 года. Европа не готова передавать Украине последние имеющиеся запасы.

Ранее KP.RU сообщал, что поступление нового вооружения на Украину не меняет в корне ситуацию на поле боя, а лишь затягивает СВО. Посол МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что часть вооружения утекает в другие страны и оседает в преступных группировках.