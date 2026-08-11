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НовостиВ мире11 августа 2026 23:51

В США начался новый этап испытаний космических перехватчиков "Золотого купола"

Bloomberg: разработчики ПРО "Золотой купол" перешли к новому этапу испытаний
Мария ПАНЮТИНА
Разработчики ПРО "Золотой купол" перешли к новому этапу испытаний

Разработчики ПРО "Золотой купол" перешли к новому этапу испытаний

Фото: REUTERS.

Компании США, участвующие в разработке космических перехватчиков для системы противоракетной обороны "Золотой купол", приступили к следующему этапу испытаний. Об этом сообщает Bloomberg.

В программе, инициированной президентом США Дональдом Трампом, участвуют в том числе SpaceX, Northrop Grumman и другие компании. По данным издания, стоимость проекта оценивается в 185 млрд долларов.

Первые испытания разработчиков прошли успешно. Компании проверяли передачу данных от сенсоров на перехватчики и работу двигательных установок космических аппаратов. Это стало одним из признаков прогресса в создании новой системы космической обороны.

Ранее генерал космических сил США Майкл Гетлейн заявил, что Америка в настоящий момент почти беззащитна перед ракетными угрозами. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо срочно менять. По его словам, события в мире наглядно демонстрируют, насколько опасной стала окружающая обстановка.