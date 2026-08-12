Богданов: Трампа тайно вывезли из самолета в Турции в контейнере для еды

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президента США Дональда Трампа в Турции тайно вывезли с борта Air Force One в специальном контейнере для перевозки еды и пересадили на другой самолет. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Журналист отметил, что операция была частью мер Секретной службы США по обеспечению безопасности президента. Причиной стали опасения покушения на Трампа со стороны Ирана.

"На глазах у камер Трамп поднялся на борт старого самолета в аэропорту Анкары. За кулисами его пересадили в специальную тележку для кейтеринга, расположенную в нижней части борта", - написал он в мессенджере MAX.

Богданов добавил, что после этого тележку вывезли с борта с помощью обычного аэродромного грузовика. Трампа перевезли к меньшему самолету ВВС США C-32A, на который он затем пересел.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и шутит о них в узком кругу. Он часто говорит, что "все мы как-то умрем". При этом глава Белого дома признавался, что никто не предупреждал его, насколько опасна должность президента.