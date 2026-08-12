Россиянам напомнили о способе увеличения размера будущей пенсии

Соцфонд: россияне могут приобрести пенсионные баллы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне имеют возможность самостоятельно докупить пенсионные баллы для увеличения будущей пенсии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 71,5 тыс. рублей.

«Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент в этом году, необходимо перечислить на пенсионное страхование 71,5 тысячи рублей. Такой взнос дает 1,09 пенсионного коэффициента», — пояснил источник.

Также уточняется, что размер добровольного взноса определяется на основе минимального размера оплаты труда. Для расчета МРОТ (27 093 рубля) умножается на 22%, а затем на 12 месяцев. Итоговая сумма в 2026 году составляет 71 525,52 рубля.

При этом максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое можно приобрести за счет добровольных взносов в текущем году, составляет 8,72.

Ранее доцент Елена Алтухова рассказала, как добиться от государства пенсии в 130 тыс. рублей в месяц.